I fischi ricevuti al momento della sostituzione contro il Frosinone potrebbero aver accompagnato l’ultima partita di Albert Gudmundsson con la Fiorentina. Il rapporto tra l’islandese e il club viola sembra ormai vicino alla conclusione, a due anni dal suo arrivo dal Genoa per una cifra complessiva vicina ai 25 milioni di euro.

Gudmundsson non è mai riuscito a ripetere le prestazioni offerte in rossoblù, anche a causa di un equivoco tattico mai risolto. Impiegato da esterno, trequartista, seconda punta e mezzala offensiva, non ha trovato una collocazione capace di valorizzarne pienamente le qualità. Infortuni e rendimento discontinuo hanno ulteriormente condizionato la sua esperienza: dopo i 14 gol e 4 assist realizzati nell’ultima stagione al Genoa, in 81 presenze con la Fiorentina ha collezionato 19 reti, 8 delle quali su rigore, e 9 assist.

La maglia numero 10 aveva alimentato grandi aspettative, rimaste però in buona parte incompiute. La sua avventura, iniziata con una doppietta contro la Lazio, potrebbe chiudersi con l’amarezza di un’occasione sprecata. Dopo due stagioni complicate anche fuori dal campo, per il processo in Islanda dal quale è stato definitivamente assolto, Gudmundsson appare ora sempre più vicino all’addio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.