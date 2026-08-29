Dopo il pesante 4-0 subito a Roma, la Fiorentina deve reagire contro il Frosinone per celebrare degnamente il Centenario e ritrovare fiducia. La classifica conta ancora poco, ma l’ultimo posto e una prestazione deludente hanno raffreddato l’entusiasmo estivo, aumentando la pressione sulla giovane squadra di Fabio Grosso.

Il compito non sarà semplice: la Viola è ancora alla ricerca di identità e viene condizionata da un mercato che coinvolge giocatori importanti come Kean, Dodô, Gudmundsson, Mandragora e Fagioli. All’Olimpico Grosso ha commesso diversi errori, ma ora deve rimettere ogni elemento al proprio posto e migliorare soprattutto l’atteggiamento psicofisico, mostrando più rabbia, intensità e coraggio.

Contro il Frosinone servirà una Fiorentina offensiva, pronta a giocare, attaccare e rischiare, sostenuta dal pubblico del Franchi. Il calendario offre una buona occasione, con le gare casalinghe contro Frosinone e Torino intervallate dalla trasferta di Venezia: appuntamenti da sfruttare per trasformare nuovamente lo stadio viola in un fortino e ricostruire l’entusiasmo attorno alla squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.