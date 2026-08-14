La Fiorentina inaugura ufficialmente la stagione questa sera alle 21.15 al Franchi contro il Benevento, nei trentaduesimi di Coppa Italia. Fabio Grosso chiede alla squadra di coniugare entusiasmo ed equilibrio, consapevole dei tanti cambiamenti avvenuti durante l’estate e di una rosa ancora da completare. Il tecnico si è detto soddisfatto del lavoro svolto e della sintonia con la società, sottolineando però come servirà tempo per valorizzare al meglio i numerosi nuovi arrivati. Sugli spalti sono attesi oltre 11 mila spettatori, segnale della grande aspettativa che accompagna il nuovo corso viola.

Sul campo Grosso dovrebbe affidarsi soprattutto ai giocatori che hanno lavorato più a lungo con lui. Pellegrino, arrivato ieri per le visite mediche, non sarà disponibile per questioni burocratiche, mentre Mastantuono dovrebbe iniziare dalla panchina. Atta e Gudmundsson agiranno alle spalle di Kean, punto di riferimento dell’attacco, mentre a centrocampo Oulai è favorito su Fagioli. Da valutare Mandragora, alle prese con un problema alla schiena: in caso di forfait potrebbe trovare spazio Brescianini. In difesa Jimenez, Dragusin e Valdepenas sono pronti all’esordio ufficiale in viola insieme a Ranieri, davanti a De Gea.

La Coppa Italia non concede margini d’errore: in caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà direttamente ai rigori. Grosso ha avvertito la squadra sulle difficoltà rappresentate dal Benevento di Floro Flores, formazione che ha già acquisito una precisa identità. A rendere ancora più particolare la serata sarà la presenza in tribuna del presidente Giuseppe Commisso e della madre Catherine, arrivati ieri a Firenze e già a cena con la squadra. Dopo settimane di mercato, allenamenti e amichevoli, per la nuova Fiorentina è finalmente arrivato il momento del primo verdetto ufficiale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.