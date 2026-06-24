CorFio: “Fiorentina, situazione complicata. Le priorità di Fabio Paratici”

Paratici ha chiarito che la priorità della Fiorentina non è il mercato dei giocatori, ma una profonda riorganizzazione del club

Redazione VN 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 08:16)

Fabio Paratici ha chiarito che la priorità della Fiorentina non è il mercato dei giocatori, ma una profonda riorganizzazione del club. Il direttore sportivo punta a costruire basi solide attraverso competenze, efficienza e una visione di lungo periodo, convinto che questo percorso porterà risultati concreti anche in classifica.

La rivoluzione coinvolge numerosi settori della società: dall’area scouting allo staff tecnico, passando per comunicazione, marketing e organizzazione del Viola Park. Per Paratici, questo “altro mercato” è persino più importante di quello tradizionale, perché solo una struttura forte può garantire una crescita duratura e sostenibile.

Alla base di questa strategia c’è la consapevolezza delle difficoltà economiche e gestionali del club, tra ingaggi pesanti, giocatori in esubero e ricavi limitati. Per questo la Fiorentina sta investendo nel rafforzamento delle proprie competenze interne, con interventi come il potenziamento dello scouting e l’arrivo del preparatore dei portieri Claudio Filippi, con l’obiettivo di valorizzare al massimo il potenziale dei propri calciatori. Lo scrive il Corriere Fiorentino.