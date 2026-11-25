Ventotto gol incassati nelle prime dodici giornate di campionato. Un dato che fotografa perfettamente le difficoltà della Fiorentina e che, secondo il Corriere Fiorentino, rappresenta il peggior rendimento difensivo di sempre nella storia viola a questo punto della stagione.

La sconfitta di Monza ha riportato in primo piano un problema che va oltre i singoli errori: la squadra di Paolo Vanoli non riesce a trovare il giusto equilibrio tra i reparti. La disposizione in campo non garantisce sufficiente protezione alla difesa, mentre le distanze tra i diversi settori del campo continuano a rappresentare una lacuna evidente.

L'analisi interna al club, come ricostruisce il quotidiano, individua proprio nell'assetto generale troppo sbilanciato una delle principali responsabilità dell'ennesimo passo falso. Una squadra costruita per esaltare soprattutto la qualità offensiva, ma che finisce per concedere troppo agli avversari.

Adesso Vanoli potrebbe essere costretto a cambiare qualcosa, aumentando il numero dei centrocampisti e diminuendo quello degli attaccanti. Una soluzione che potrebbe restituire maggiore copertura e compattezza a una Fiorentina che, prima di qualsiasi altra ambizione, ha bisogno di ritrovare solidità.