La Fiorentina arriva alla sfida con il Como in un momento già delicato, penultima con appena quattro punti dopo sei giornate. La sconfitta di Genova ha interrotto la risalita avviata contro Venezia e Napoli, riaccendendo i dubbi sulla capacità di trasformare gli investimenti estivi in risultati. Il calendario aumenta l’urgenza: dopo i lariani arriveranno Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus. Il progetto resta pluriennale, ma serve allontanarsi dalla lotta per non retrocedere. Vanoli chiede coraggio e distingue la crescita dagli alibi: la giovane età deve essere il punto di partenza per imparare a gestire le partite, analizzando sia le difficoltà iniziali di Marassi sia la reazione della ripresa.

Il nodo principale è conciliare qualità offensiva ed equilibrio collettivo. Gonçalves, impiegato appena nove minuti a Genova, deve ritrovare la condizione dopo i mesi ai margini dello Sporting: «Il talento fine a sé stesso non serve», ricorda Vanoli, che potrebbe scegliere Brescianini in un centrocampo a tre. Atta resta alle prese con il sovraccarico all’addome, mentre Ranieri è in dubbio per un problema al piede e Pongracic si candida a sostituirlo. Il tecnico chiede al croato maggiore responsabilità ed esperienza, ricordando che è stato l’unico giocatore dell’ultima Fiorentina a partecipare al Mondiale.

La squadra si affida intanto ai suoi riferimenti tecnici, soprattutto Mastantuono, reduce dall’operazione per la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, mentre cerca una leadership caratteriale: «A volte nelle squadre non ci sono leader ed è lì che dev’essere il gruppo a diventarlo». Al Franchi sono attesi oltre 20mila spettatori contro un Como impegnato anche in Champions, reduce dalla sconfitta con il Feyenoord e atteso mercoledì dal Manchester United. Vanoli ribadisce la fiducia nei suoi: «Non chiedo pazienza ma equilibrio», assumendosi il compito di indicare ai giocatori la strada per tornare a vincere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.