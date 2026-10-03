Vanoli ha restituito tranquillità e fiducia alla Fiorentina grazie ai 4 punti conquistati contro Venezia e Napoli, ma i numeri evidenziano ancora difficoltà nelle due aree di rigore. Dei 6 gol segnati in campionato, soltanto 2 sono arrivati dall’interno dell’area e 4 con conclusioni da fuori: i viola sono primi in Serie A per reti dalla distanza, ma ultimi, insieme al Genoa prossimo avversario, per quelle realizzate dentro l’area. Sul fronte difensivo, invece, ben 11 dei 12 gol subiti sono arrivati nel perimetro davanti a De Gea.

Nelle cinque giornate disputate tra le gestioni Grosso e Vanoli, l’unica rete incassata da fuori area è stata quella dell’ex Mandragora, che ha avviato la rimonta del Torino al Franchi. In attacco, soltanto Mastantuono e Pellegrino hanno segnato dentro l’area, firmando il terzo e il quarto gol della vittoria di Venezia. Jimenez ha invece trovato il pareggio contro il Napoli con una conclusione dalla distanza deviata, confermando quanto la Fiorentina dipenda dalle qualità balistiche dei propri giocatori.

Anche le occasioni create indicano la necessità di migliorare la manovra: la Fiorentina è quattordicesima in Serie A con appena 7 grandi opportunità in cinque partite, contro le 28 dell’Inter e le 24 della Roma, e ne ha fallite 4 a tu per tu con il portiere. Vanoli deve quindi rendere più solida la difesa e portare l’attacco più vicino alla porta avversaria, alzando il baricentro e favorendo il dialogo tra i giocatori. L’obiettivo è aumentare le occasioni pulite e ridurre gli errori sotto porta, senza affidarsi soprattutto ai tiri da lontano. Lo scrive il Corriere Fiorentino.