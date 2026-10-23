La Fiorentina non ha ancora trovato una soluzione efficace sulle fasce, dove mancano quantità e qualità dei cross: i viola sono undicesimi in Serie A per tentativi su azione e quindicesimi per precisione.

Anche il contributo offensivo degli esterni resta insufficiente. Soltanto Mastantuono ha segnato in campionato, con tre reti tutte concentrate nella partita contro il Venezia, mentre dagli attaccanti sulle corsie non è arrivato alcun assist.

A centrocampo emerge invece il paradosso della coppia Oulai-Fagioli, pensata come spina dorsale della squadra ma utilizzata insieme appena tre volte: due con Grosso e una con Vanoli, per un totale di soli 80 minuti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.