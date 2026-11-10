I cinque punti raccolti nelle ultime tre partite e i progressi intravisti anche contro la Juventus danno fiducia, ma dopo undici giornate la Fiorentina è ancora 15ª con 9 punti. Le uniche vittorie sono arrivate contro Venezia e Sassuolo, entrambe tra le ultime quattro della classifica. Completano il bilancio i pareggi con Napoli, Atalanta e Juventus e le sei sconfitte contro Roma, Frosinone, Torino, Genoa, Como e Inter. Vanoli ha raccolto nove punti in otto partite, affrontando avversarie come Napoli, Como, Inter, Atalanta e Juventus. La squadra ha reagito, ma la svolta deve ancora arrivare.

Tra le due soste i viola hanno conquistato cinque punti in sei gare. Dopo le tre sconfitte consecutive con Genoa, Como e Inter sono arrivati il successo sul Sassuolo e i pareggi con Atalanta e Juventus. Questi ultimi due risultati sono maturati al Franchi, dove la Fiorentina ha raccolto appena tre punti in sei partite e deve ancora vincere. Il rendimento interno è il penultimo della Serie A, davanti soltanto all’Udinese. A pesare sono soprattutto i 25 gol subiti in undici giornate, una media di 2,27 a partita.

La sfida per Vanoli è trovare un equilibrio che permetta di sfruttare le qualità offensive della rosa e concedere meno, contando anche su un ritorno di De Gea a un rendimento più solido. Il 4-2-3-1 con Oulai in mediana e Pedro Gonçalves sulla trequarti è una base da cui ripartire, mentre al rientro di Atta servirà trovargli spazio. I segnali più incoraggianti arrivano dai giovani, con Oulai in rapida crescita, Mastantuono tra le note positive e Njie a segno in tre partite consecutive. Lo scrive il Corriere Fiorentino.