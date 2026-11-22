Monza-Fiorentina mette di fronte due delle rose più giovani della Serie A. Quella brianzola ha l’età media più bassa del campionato, quella viola è la quarta. Il Monza può contare su Varela, capocannoniere con nove gol. «Non è capocannoniere per caso», ha sottolineato Vanoli, che ha elogiato l’organizzazione e il gioco verticale della squadra di Juric. Ai suoi ha chiesto di velocizzare la manovra per sfruttare le proprie qualità.

La Fiorentina riparte dai cinque punti raccolti contro Atalanta, Sassuolo e Juventus e vuole evitare un’altra ripresa come quella di ottobre. Dopo tre settimane di sosta, i viola persero 2-1 contro il Genoa e disputarono una delle peggiori frazioni di gioco della stagione. «Mentalmente una pausa così lunga è stata difficile da gestire per tutti», ha ricordato Vanoli.

Per il tecnico, la prima partita dopo la sosta è la più importante per capire se la squadra ha fatto un passo avanti. Vanoli ha spiegato che i più giovani possono faticare a ritrovare subito la concentrazione e che spetta a lui aiutarli. «Il gruppo ha voglia di portare in alto la Fiorentina», ha aggiunto alla vigilia di una trasferta che apre una delle fasi più delicate del campionato viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.