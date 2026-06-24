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Corriere Fiorentino

CorFio: “Esuberi e cessioni, le priorità di Paratici per la costruzione della rosa”

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Le priorità individuate da Fabio Paratici sono due: sfoltire il gruppo dagli esuberi e valorizzare al massimo le cessioni
Redazione VN

Dopo aver avviato la riorganizzazione interna del club, la Fiorentina si concentrerà sulla costruzione della rosa. Le priorità individuate da Fabio Paratici sono due: sfoltire il gruppo dagli esuberi e valorizzare al massimo le cessioni dei giocatori considerati a fine ciclo, come Dodò e Gudmundsson.

Questo non significa che il mercato in entrata resterà fermo. La società continuerà a lavorare sui nuovi acquisti, ma seguendo una strategia precisa e di lungo periodo, capace di conciliare le esigenze immediate con una visione più ampia del progetto tecnico.

L’estate si preannuncia lunga e complessa, anche a causa dei tempi dilatati dal Mondiale. La Fiorentina, però, non vuole farsi trovare impreparata: Paratici sta portando avanti il proprio piano passo dopo passo, intervenendo su ogni settore del club in attesa di accelerare anche sul mercato dei giocatori. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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