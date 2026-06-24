Dopo aver avviato la riorganizzazione interna del club, la Fiorentina si concentrerà sulla costruzione della rosa. Le priorità individuate da Fabio Paratici sono due: sfoltire il gruppo dagli esuberi e valorizzare al massimo le cessioni dei giocatori considerati a fine ciclo, come Dodò e Gudmundsson.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Esuberi e cessioni, le priorità di Paratici per la costruzione della rosa”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Esuberi e cessioni, le priorità di Paratici per la costruzione della rosa”
Le priorità individuate da Fabio Paratici sono due: sfoltire il gruppo dagli esuberi e valorizzare al massimo le cessioni
Questo non significa che il mercato in entrata resterà fermo. La società continuerà a lavorare sui nuovi acquisti, ma seguendo una strategia precisa e di lungo periodo, capace di conciliare le esigenze immediate con una visione più ampia del progetto tecnico.
L’estate si preannuncia lunga e complessa, anche a causa dei tempi dilatati dal Mondiale. La Fiorentina, però, non vuole farsi trovare impreparata: Paratici sta portando avanti il proprio piano passo dopo passo, intervenendo su ogni settore del club in attesa di accelerare anche sul mercato dei giocatori. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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