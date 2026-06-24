CorFio: “Esuberi e cessioni, le priorità di Paratici per la costruzione della rosa”

Le priorità individuate da Fabio Paratici sono due: sfoltire il gruppo dagli esuberi e valorizzare al massimo le cessioni

Dopo aver avviato la riorganizzazione interna del club, la Fiorentina si concentrerà sulla costruzione della rosa. Le priorità individuate da Fabio Paratici sono due: sfoltire il gruppo dagli esuberi e valorizzare al massimo le cessioni dei giocatori considerati a fine ciclo, come Dodò e Gudmundsson.