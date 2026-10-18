L’equilibrio resta la priorità di Vanoli, che lo chiede alla città, distinguendolo dalla pazienza, e lo cerca nella Fiorentina. Dopo la sconfitta di Genova e il pessimo primo tempo, il tecnico valuta il ritorno al 4-3-3 per dare maggiore solidità alla squadra. L’obiettivo rimane costruire un gruppo coraggioso, aggressivo e offensivo, ma servono tempo e accorgimenti per affrontare un Como particolarmente abile nel possesso e nel controllo delle partite.

A centrocampo, accanto agli intoccabili Fagioli e Ndour, dovrebbe giocare Brescianini, anche se l’esclusione di Oulai non è certa. L’ivoriano avrebbe le caratteristiche per pressare i palleggiatori di Fàbregas, ma la sua istintività rischia di compromettere gli equilibri. In difesa Viery è favorito su Valdepeñas, anche se l’assenza di Diao potrebbe convincere Vanoli a osare maggiormente; con Ranieri non al meglio, è previsto il ritorno di Pongracic.

Il tridente dovrebbe cambiare per due terzi rispetto a Marassi: Pellegrino e Njie al posto di Beto e Gnonto, con Mastantuono confermato nonostante l’operazione alla mano. Proprio l’argentino, insieme a Nico Paz, è il protagonista più atteso della sfida: malgrado la giovanissima età, può assumersi la responsabilità di trascinare la Fiorentina fuori dalle difficoltà. Lo scrive il Corriere Fiorentino.