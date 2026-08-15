La Fiorentina comincia nel migliore dei modi la stagione 2026-27, battendo 4-1 il Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia. Al Franchi l’entusiasmo è evidente già prima della partita, con Joseph Commisso accolto dai tifosi tra foto e selfie e Fabio Paratici applaudito durante il riscaldamento. In campo bastano 67 secondi per sbloccare la sfida: Atta recupera palla e serve Gudmundsson, che di testa firma il primo gol ufficiale dell’anno. A più di un’ora dal match il presidente Joseph Commisso si era concesso fuori dal Franchi all’abbraccio dei tifosi tra foto e selfie, rispondendo con il sorriso a chi gli chiedeva Cristiano Ronaldo o la Champions.

Grosso parte con sette giocatori già presenti nella scorsa stagione, scegliendo Fagioli al posto di Oulai e affidandosi ad Atta e Gudmundsson alle spalle di Kean. Dopo la traversa di Joao Mario arriva proprio il 2-0 del centravanti viola, che sfrutta il cross del portoghese e torna a segnare con la Fiorentina dopo diversi mesi. Restano margini di crescita, soprattutto nell’intesa tra i giocatori e nella capacità di attaccare una difesa schierata, ma la squadra mostra già una spiccata propensione al gioco verticale.

Nella ripresa la Fiorentina chiude definitivamente la partita nel giro di cinque minuti: Ranieri segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi Ndour realizza il 4-0 con un sinistro dall’interno dell’area. Lamesta firma il gol della bandiera del Benevento, mentre il Franchi riserva un grande boato all’ingresso di Mastantuono. Curiosamente, tutte e quattro le reti viola portano la firma di giocatori già presenti nella passata stagione, ma sono soprattutto i nuovi arrivati ad alimentare l’entusiasmo: il lavoro di Grosso è appena cominciato, ma l’avvio della nuova Fiorentina è decisamente positivo. Lo scrive il Corrie Fiorentino.