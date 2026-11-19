La Fiorentina riparte da Monza per invertire la tendenza dopo le soste per le nazionali. Dal 2021 l’eccezione è stata la squadra di Raffaele Palladino nel 2024-25. Dopo il ko di settembre contro l’Atalanta, i viola vinsero tutte e tre le gare al rientro dalle successive pause, in trasferta contro Lecce e Como e poi a marzo contro la stessa Atalanta. Nel triennio di Vincenzo Italiano arrivarono invece le sconfitte con Venezia e Lazio nel 2021-22, con l’Atalanta nel 2022-23 e con Empoli e Milan nel 2023-24. Emblematica la ripresa dopo il Mondiale in Qatar: il 4 gennaio 2023 finì 1-1 al Franchi contro il Monza di Palladino, poi arrivò una sola vittoria nelle successive sette gare di Serie A.

Nel 2025-26, con Stefano Pioli, la Fiorentina perse 3-1 in casa contro il Napoli dopo la sosta di settembre e cadde contro il Milan dopo quella di ottobre. Con Paolo Vanoli arrivarono il pareggio al Franchi con la Juventus dopo la pausa di novembre, seguito da tre sconfitte, e la vittoria per 1-0 a Verona a inizio aprile. In questa stagione, invece, dopo i quattro punti raccolti contro Venezia e Napoli, la lunga interruzione dal 20 settembre al 10 ottobre si è chiusa con il 2-1 subito a Marassi contro il Genoa. Fagioli e Ndour erano rientrati dagli impegni con la Nazionale e l’Under 21. Quella di Genova è stata anche l’unica gara in cui Vanoli ha schierato insieme Oulai e Fagioli, un esperimento durato 45 minuti.

Stavolta la Fiorentina ha avuto solo sei giocatori convocati in nazionale, meno di sedici squadre di Serie A, Monza compreso. Tra le ultime due soste i viola hanno raccolto cinque punti in sei partite e ora li aspettano cinque impegni di campionato prima della pausa natalizia del 27 dicembre. La trasferta di Monza è la prima occasione per cambiare passo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.