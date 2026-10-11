Niente peli sulla lingua per David Guetta
VIDEO VN - Vanoli si smentisce da solo, tutto da buttare
Nelle pagelle del Corriere Fiorentino, redatte dal direttore del Pentasport di Radio Bruno David Guetta, Franco Mastantuono è stato uno dei peggiori in campo con un 4. Ecco il commento:
Disastroso. Non si possono perdere dodici palloni nella stessa partita e se non è un record assoluto poco ci manca. Sarà stata la stanchezza del viaggio o altro, ma così proprio non va bene
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