A gennaio potrebbe partire Dodò

Giovanni Zecchi
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Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro di David De Gea e quello di Dodò. Ecco il piano di Fabio Paratici:

Su De Gea il club si sta interrogando sulla prossima stagione e sulla sua eventuale sostituzione, che sia con il giovane Martinelli attualmente all’Avellino in prestito o con nuovi prospetti come Beltran in scadenza con il River Plate, mentre considerato un rinnovo di cui ancora non si parla quella di gennaio potrebbe comunque diventare una finestra di mercato decisiva per il futuro di Dodò, ormai fuori dal progetto.
FIORENTINA VS JUVENTUS

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