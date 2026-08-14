Sembrano aumentare le possibilità che possa finire sul mercato anche Fagioli
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Fatto il nono (colpo) non resta che aspettare il decimo. Con la più che concreta possibilità che alla fine siano anche di più. Del resto è stato Grosso a dirlo. Servono almeno tre rinforzi: un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante esterno. Ieri intanto è arrivato Pellegrino, acquistato dal Parma a titolo definitivo per 22,5 milioni di parte fissa più altri 2,5 di bonus. E se per quanto riguarda l’esterno i nomi seguiti da Paratici restano protetti dal più totale silenzio, per il centrocampo l’obiettivo è manifesto.
Si tratta di Kristian Thorstvedt, per il quale si continua a trattare col Sassuolo. Prima di affondare il colpo però, deve uscire uno tra Fabbian e Brescianini. Occhio però, perché col passare dei giorni sembrano aumentare le possibilità che possa finire sul mercato anche Fagioli.
Servono comunque non meno di 30 milioni per far sedere i viola a trattare e in quel caso non è da escludere che i mediani in arrivo possano essere due. Per il resto si resta in attesa di proposte all’altezza per Gud e Dodò, mentre per i vari Nzola, Barak e Sottil si arriverà alle ultimissime ore di mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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