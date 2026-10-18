Il Franchi, segnato dai lavori e dalla capienza ridotta, ha perso la sua forza di fortino. La Fiorentina deve invertire la tendenza e costruire la risalita nelle sfide casalinghe contro Como e Atalanta, sostenuta dall’affetto dei tifosi. L’ultima vittoria interna in campionato risale a sei mesi fa: l’1-0 sulla Lazio firmato Gosens.

In questa stagione, esclusa la Coppa Italia, i viola hanno raccolto appena un punto in tre partite davanti al proprio pubblico, grazie al pareggio in rimonta contro il Napoli. Vanoli ha avuto una settimana per lavorare sul piano tecnico e psicologico con un gruppo che necessita di un leader in campo, capace di interpretare i diversi momenti della gara.

Il Como arriva a Firenze tra due impegnativi appuntamenti di Champions: la sconfitta in rimonta contro il Feyenoord in Olanda e la prossima sfida casalinga con il Manchester United. I lariani non mostrano ancora la perfezione della scorsa stagione e la Fiorentina è chiamata ad approfittarne. Lo scrive il Corriere Fiorentino.