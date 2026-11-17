La stagione di Nicolò Fagioli è tornata in salita dopo l’illusione di una svolta. Un avvio complicato, la sensazione di esser rimasto a Firenze più per mancanza di offerte all’altezza che per reale convinzione del club, il dualismo con Oulai. Il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola aveva cambiato il quadro. A Venezia, al nuovo esordio del tecnico, Fagioli aveva giocato così bene che Franco Mastantuono, autore di una tripletta, gli avrebbe assegnato il premio di migliore in campo. Poco dopo era arrivata anche la convocazione di Roberto Mancini in Nazionale, a due anni dall’ultima, seguita da due ottime prove da mezzala con la maglia numero 10 contro Turchia e Francia. Quel ruolo aveva riaperto il dibattito sulla sua collocazione in campo.

Una quarantina di giorni dopo, il centrocampista è di nuovo in difficoltà. Contro il Belgio, a Bruxelles, è stato sostituito all’intervallo in una serata negativa per tutta l’Italia. A pesare sono soprattutto le tre partite precedenti con la Fiorentina. Vanoli lo ha tolto all’intervallo contro l’Atalanta, a Reggio Emilia è stato tra i peggiori contro il Sassuolo e con la Juventus è rimasto in panchina per oltre un’ora. Nel frattempo è cresciuto Oulai, sempre più in corsa per un posto da titolare.

Secondo chi conosce bene Fagioli, sul suo rendimento potrebbero incidere la sfiducia che avverte attorno a sé, la pressione per l’affermazione di Oulai e le voci sulla ricerca di un altro centrocampista centrale per gennaio. Vanoli lo ha sempre difeso in pubblico per tenerlo coinvolto. Sul mercato resta aperta la possibilità di una cessione già a gennaio. La Fiorentina, secondo quanto riportato, sarebbe disposta a discutere offerte concrete sulla base di una valutazione attorno ai 20 milioni di euro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.