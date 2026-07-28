Una separazione annunciata, nonostante tutto. Sarà il tempo (e l'estate del 2027) a dire se si tratterà di un semplice arrivederci o di un addio definitivo, ma intanto Pietro Comuzzo è ormai virtualmente un nuovo giocatore del Torino. Come riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, l'intesa con il club granata si è chiusa sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni (con le visite mediche che potrebbero svolgersi già nella giornata di domani).

Dalla Fiorentina di Corvino alla Nazionale: la parabola viola

Si interrompe così il legame tra il centrale friulano classe 2005 e la Fiorentina, arrivato a Firenze nel lontano 2018 sotto la gestione Della Valle-Corvino. In viola Comuzzo ha collezionato ben 91 presenze da professionista: un'escalation lanciata ad appena 18 anni da Italiano nella stagione 2023-24, esplosa con il boom sotto la gestione Palladino (titolare in 18 delle prime 20 gare) e culminata con la chiamata in Nazionale con il CT Spalletti per le sfide di Nations League contro Belgio e Francia.

Poi, però, l'altra faccia della medaglia: i continui cambi tattici portati dai tanti tecnici alternatisi in panchina, le tentazioni di mercato (l'offerta da 35 milioni del Napoli rifiutata dai viola e la corte dell'Al Hilal frenata dal giocatore stesso), qualche problema fisico e il calo di prestazioni della squadra. Tutti fattori che gli hanno fatto perdere posizioni nelle gerarchie. Alla fine ha prevalso la linea tracciata dal DS Fabio Paratici oltre un mese fa: "Dobbiamo fargli fare il miglior percorso possibile". A Torino ritroverà la difesa a tre.

Il pressing per Fortini e gli intrecci Dodò-Kean

L'asse con il Torino potrebbe non fermarsi a Comuzzo: i granata continuano infatti a spingere per Fortini, in scadenza nel 2027. Nel frattempo, sul fronte uscite restano calde altre due piste di primissimo piano: su Dodò c'è il forte interesse del Napoli, pronto ad affondare un colpo non appena formalizzate alcune cessioni, mentre per Moise Kean (oltre al sondaggio del Lipsia) resta da monitorare con attenzione la pista Como, un'operazione che potrebbe infiammarsi più avanti.