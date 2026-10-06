Il mercato di gennaio sarà un passaggio decisivo per il rapporto tra Paratici e Vanoli, tornati a mostrare a parole la sintonia dei mesi in cui, dopo il loro arrivo, la Fiorentina aveva ritrovato la strada della salvezza. Dopo gli strascichi dell’esonero di Grosso e i retroscena sugli obiettivi non acquistati, che ricordano le richieste rimaste inascoltate di Italiano per alcuni esterni di ruolo, la società è al lavoro per colmare le lacune della rosa. La lunga sosta ha così favorito il ritorno di vecchie piste e l’emergere di nuovi nomi.

Le prime cinque giornate hanno evidenziato due priorità: un centrale difensivo e un centrocampista. Sulla fascia sinistra si aspetterà invece il pieno recupero di Parisi, previsto per gennaio: Valdepeñas resta il titolare, con Viery adattato come principale alternativa. L’attenzione si concentra quindi sui centrali, anche per le difficoltà di Pongracic, scivolato dietro a Ranieri nelle gerarchie di Vanoli.

Il croato, seguito senza particolare convinzione dal Milan in estate, attraversa un momento complicato anche in nazionale. La Fiorentina si sarebbe quindi interessata al portoghese Tiago Gabriel, ma la pista presenta due ostacoli: la concorrenza degli stessi rossoneri e la valutazione del Lecce, vicina ai 30 milioni di euro, che ha raffreddato gli entusiasmi iniziali. Lo scrive il Corriere Fiorentino.