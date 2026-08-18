Tutto tace sul fronte Fagioli, con Grosso che cerca esterni offensivi per il suo 4-3-3

Redazione VN
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Il Corriere Fiorentino si sofferma su tutte le mosse di mercato della Fiorentina. Mentre non si registrano novità su Fagioli, sono da segnalare le voci dalla Germania sul presunto interesse dei viola per il tedesco di origini nigeriane del Werder Brema Njinmah.

Conferma di come i viola dovranno completare anche il quadro degli esterni di ruolo che consentano a Grosso di mettere in pratica, oltre al 4-2-3-1 visto venerdì, anche il 4-3-3 originariamente considerato modulo di riferimento.

Nicolò Fagioli

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