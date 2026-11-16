La Fiorentina riparte dal 2-2 con la Juventus e da tre risultati utili consecutivi. Dopo la sosta, i viola giocheranno in trasferta tre delle cinque partite di campionato rimaste prima della fine dell’anno. Fin qui la squadra di Vanoli ha raccolto 6 punti fuori casa, grazie alle vittorie contro Venezia e Sassuolo, e appena 3 al Franchi, dove ha ottenuto tre pareggi e subito tre sconfitte.

Le prime due trasferte saranno contro Monza e Udinese, entrambe alle spalle dei viola. I brianzoli vengono da quattro sconfitte consecutive, ma possono contare su Varela, capocannoniere della Serie A con 9 gol. I friulani sono ultimi con otto sconfitte e il passaggio da Runjaic a Zanetti non ha ancora invertito la tendenza. A dicembre i viola ospiteranno il Cagliari lunedì 7 e il Bologna dell’ex Palladino domenica 20. Nel mezzo, la trasferta a Parma contro l’ex Gilardino e l’ottavo di finale di Coppa Italia in gara secca contro il Napoli al Maradona.

I tre confronti con squadre che occupano posizioni inferiori offrono alla Fiorentina l’occasione di allontanarsi dalla zona bassa. Il settimo posto, occupato dalla Juventus e valido per la Conference League, dista ancora 9 punti. Un filotto permetterebbe ai viola di accorciare la classifica prima del mercato invernale e delle sfide di inizio anno contro la capolista Lazio e il Milan. Lo scrive il Corriere Fiorentino.