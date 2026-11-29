�Umiltà, spartito unico, classifica» sono i concetti su cui Paolo Vanoli ha insistito nel ritiro al Viola Park dopo il ko di Monza. Il tecnico chiede ai viola di prendere coscienza della lotta per la salvezza e di giocare da squadra, senza affidarsi alle iniziative dei singoli. La sfida di Udine può segnare una svolta anche per la sua panchina. I friulani sono ultimi, ma arrivano all’appuntamento con un po’ di fiducia ritrovata dopo l’1-1 di Bologna.

Subentrato a Fabio Grosso, che aveva chiuso le prime tre giornate a zero punti, Vanoli ne ha raccolti nove nelle successive nove partite. Di fronte all’ipotesi di dimissioni in caso di nuovi passi falsi, il tecnico ha ribadito di sentirsi «l’uomo giusto al posto giusto» e ha ricondotto l’attenzione sulla squadra. «Questi ragazzi rappresentano una città e una società, non un tecnico. E da loro mi aspetto una prova coraggiosa e consapevole».

Per dare più equilibrio alla Fiorentina, Vanoli dovrebbe inserire Brescianini a centrocampo e lasciare in panchina Pedro Gonçalves. In difesa l’emergenza è piena, con Drăgușin e Ranieri unici centrali a disposizione. Tra gli ex della sfida ci sono Arthur Atta, pronto a ritrovare minutaggio gradualmente, e Beto, che scalpita per avere spazio in attacco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.