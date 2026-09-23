La Fiorentina Primavera sta attraversando una fase di ricostruzione dopo lo Scudetto conquistato dalla squadra di Galloppa. L’avvio della gestione di Aurelio Andreazzoli è stato difficile nei risultati: tre pareggi e due sconfitte in campionato, oltre al ko in Supercoppa contro l’Atalanta. La società, però, dà priorità alla crescita dei giovani rispetto ai risultati immediati.

Il cambio generazionale è netto. La Fiorentina ha un’età media in campo di 17,8 anni, la terza più bassa del campionato, contro i 18,6 della scorsa stagione. La squadra ha mostrato fragilità fisiche e commesso alcune leggerezze; inoltre, i frequenti passaggi di giocatori tra Under 18, Primavera e prima squadra richiedono tempo per costruire intesa. Tra i talenti in evidenza c’è Federico Croci, autore di tre gol in quattro partite e convocato dall’Italia Under 18.

La sosta servirà ad Andreazzoli per proseguire il lavoro con il gruppo. La Primavera tornerà in campo l’11 ottobre contro il Parma e, tra il 28 ottobre e il 4 novembre, affronterà il PFC Septemvri Sofia nel secondo turno della Youth League. Saranno le prossime occasioni per misurare i progressi del nuovo corso viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.