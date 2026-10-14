Nel dopo Genoa-Fiorentina, oltre all’approccio sbagliato, è emerso il tema della giovane età della squadra: «Siamo giovani e in costruzione», ha detto Vanoli, mentre De Gea ha sottolineato che il gruppo «ha bisogno di tempo per imparare». Con 24,4 anni di media in campo, i viola sono la quarta formazione più giovane della Serie A, dietro Monza (23,6), Frosinone (23,9) e Parma (24,1), davanti al Como (24,6). I dati, però, non mostrano una correlazione tra età e risultati: il Como ha conquistato la Champions con la quarta rosa più giovane dello scorso campionato. Tra le big storiche, la Roma è undicesima con 26 anni, mentre il Napoli è la squadra più esperta con 28,5. Nei cinque anni precedenti la Fiorentina non era mai andata oltre il settimo posto tra le rose più giovani, ma segue un fenomeno generale: oggi sette club hanno una media inferiore ai 25 anni, contro un massimo di tre per stagione negli ultimi tre anni.

Più della gioventù pesa la scarsa esperienza nel campionato italiano: sommando le presenze in Serie A dei suoi giocatori, la Fiorentina è diciottesima con 1.328, appena dietro al Como, fermo a 1.330. Roma, Napoli, Juventus, Inter, Bologna e Atalanta vantano invece complessivamente tra 2.629 e 3.076 presenze ciascuna, confermando un legame tra familiarità con il torneo e posizioni di vertice, pur con l’eccezione lariana. Entrambe le squadre presentano un paradosso: il più esperto del Como è Goldaniga, con 184 presenze e mai utilizzato in stagione; quello viola è Sottil, con 150, ma fuori dal progetto.

Alle spalle di Sottil ci sono Ranieri (139), Parisi (128), Dodò (115), Fagioli (106) e Pongracic (103), ma soltanto Ranieri e Fagioli occupano una posizione rilevante nelle gerarchie. Il mercato estivo ha dato un ruolo centrale a giocatori provenienti dall’estero come Oulai, Gonçalves, Gnonto, Valdepeñas, Viery e Mastantuono, ancora chiamati a conoscere la Serie A. La Fiorentina appare dunque più inesperta che giovane, anche se il Como dimostra che questo fattore può essere superato: già dalle prossime partite i viola devono sciogliere questi nodi e trasformare gli investimenti estivi in punti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.