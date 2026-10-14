L'analisi dei numeri di questa Fiorentina

Redazione VN
Grafica Jimenez Joao Mario Dodo Valdepenas Viery Parisi

Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

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Nel dopo Genoa-Fiorentina, oltre all’approccio sbagliato, è emerso il tema della giovane età della squadra: «Siamo giovani e in costruzione», ha detto Vanoli, mentre De Gea ha sottolineato che il gruppo «ha bisogno di tempo per imparare». Con 24,4 anni di media in campo, i viola sono la quarta formazione più giovane della Serie A, dietro Monza (23,6), Frosinone (23,9) e Parma (24,1), davanti al Como (24,6). I dati, però, non mostrano una correlazione tra età e risultati: il Como ha conquistato la Champions con la quarta rosa più giovane dello scorso campionato. Tra le big storiche, la Roma è undicesima con 26 anni, mentre il Napoli è la squadra più esperta con 28,5. Nei cinque anni precedenti la Fiorentina non era mai andata oltre il settimo posto tra le rose più giovani, ma segue un fenomeno generale: oggi sette club hanno una media inferiore ai 25 anni, contro un massimo di tre per stagione negli ultimi tre anni.

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Più della gioventù pesa la scarsa esperienza nel campionato italiano: sommando le presenze in Serie A dei suoi giocatori, la Fiorentina è diciottesima con 1.328, appena dietro al Como, fermo a 1.330. Roma, Napoli, Juventus, Inter, Bologna e Atalanta vantano invece complessivamente tra 2.629 e 3.076 presenze ciascuna, confermando un legame tra familiarità con il torneo e posizioni di vertice, pur con l’eccezione lariana. Entrambe le squadre presentano un paradosso: il più esperto del Como è Goldaniga, con 184 presenze e mai utilizzato in stagione; quello viola è Sottil, con 150, ma fuori dal progetto.

Alle spalle di Sottil ci sono Ranieri (139), Parisi (128), Dodò (115), Fagioli (106) e Pongracic (103), ma soltanto Ranieri e Fagioli occupano una posizione rilevante nelle gerarchie. Il mercato estivo ha dato un ruolo centrale a giocatori provenienti dall’estero come Oulai, Gonçalves, Gnonto, Valdepeñas, Viery e Mastantuono, ancora chiamati a conoscere la Serie A. La Fiorentina appare dunque più inesperta che giovane, anche se il Como dimostra che questo fattore può essere superato: già dalle prossime partite i viola devono sciogliere questi nodi e trasformare gli investimenti estivi in punti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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