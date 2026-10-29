Equilibrio e continuità, sono le parole d’ordine in casa viola in ottica Atalanta. Per questo Vanoli è orientato a confermare quasi in toto la formazione di San Siro, con un dubbio sulla corsia sinistra.

Nel ballottaggio per completare l’attacco con Pellegrino e Mastantuono è Gnonto in vantaggio su Njie, mentre in mezzo si va verso il bis del trio Fagioli, Ndour e Brescianini. Ancora esclusi Pedro Goncalves e Oulai.

Con Pongracic infortunato, e Ranieri che al massimo andrà in panchina, in difesa ci sarà la coppia Viery-Dragusin con Jimenez e Valdepenas terzini. Lo scrive il Corriere Fiorentino.