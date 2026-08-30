La festa del centenario si è conclusa con un’altra pesante sconfitta e con i giocatori fischiati sotto la curva. Il 3-0 contro il Frosinone è apparso persino più grave del ko con la Roma, perché arrivato al Franchi, in un clima di grande entusiasmo e senza alcun segnale di reazione. Grosso ha riconosciuto le «fragilità caratteriali» della squadra, sottolineando la necessità di lavorare ancora molto.

Le scelte iniziali sembravano poter mostrare il volto della nuova Fiorentina: Jimenez e Valdepeñas sulle fasce, Oulai in regia, Atta riportato a centrocampo e Mastantuono e Gudmundsson alle spalle di Pellegrino. In realtà, la manovra si è affidata quasi esclusivamente alle iniziative di Mastantuono. Dopo il gol annullato a Gudmundsson e i pali colpiti dallo stesso argentino e da Valdepeñas, il Frosinone ha sfruttato le gravi disattenzioni della difesa viola per portarsi sul 2-0.

Nella ripresa la Fiorentina è apparsa lenta, poco brillante fisicamente e priva di idee, mentre il Frosinone ha dimostrato di sapere perfettamente come interpretare la partita, trovando senza difficoltà anche la terza rete. Il bilancio dopo due giornate è impietoso: zero punti, nessun gol segnato e sette subiti. Più dei numeri, però, preoccupa l’impressione di una squadra che non abbia ancora trovato un’identità e una strada da seguire. Lo scrive il Corriere Fiorentino.