Prosegue il dialogo tra Fiorentina e Sassuolo, con diversi profili neroverdi finiti nel mirino della dirigenza viola. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione ci sono Cristian Volpato e Armand Laurienté, entrambi particolarmente graditi a Fabio Grosso per qualità e caratteristiche offensive.
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Cor.Sport: “Volpato e Laurienté, il Sassuolo non fa sconti. Le cifre richieste”
Il Sassuolo non fa sconti per i propri pezzi pregiati. Le cifre richieste per Laurientè e Volpato
Volpato avrebbe già dato il proprio gradimento a un eventuale trasferimento a Firenze, ma la trattativa si preannuncia tutt'altro che semplice: il Sassuolo valuta il suo cartellino tra i 15 e i 20 milioni di euro. Ancora più elevata la richiesta per Laurienté, considerato uno dei pezzi pregiati della rosa emiliana, per il quale servirebbero tra i 20 e i 25 milioni.
Al momento si tratta di piste monitorate con attenzione dalla Fiorentina, consapevole però che per arrivare a uno dei due giocatori sarà necessario un investimento importante. Lo riporta il Corriere dello Sport
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