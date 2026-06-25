La Fiorentina è pronta a fare sul serio per Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus, classe 2003, è diventato uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici, che sta lavorando per portare il talento bianconero a Firenze. Nelle scorse settimane il Bologna sembrava essere in vantaggio nella corsa al giocatore, ma la situazione è cambiata quando la Juventus ha chiarito la propria posizione: Miretti non partirà in prestito semplice e nemmeno con diritto di riscatto. Il club bianconero punta infatti a una cessione definitiva o, al massimo, a un prestito con obbligo di riscatto, con l'obiettivo di monetizzare subito.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Sport: “Paratici mette la freccia per Miretti. Le cifre della trattativa”
calciomercato
Cor.Sport: “Paratici mette la freccia per Miretti. Le cifre della trattativa”
La Fiorentina fa sul serio per Fabio Miretti
Le cifre—
La Fiorentina, invece, vuole approfittare dello stallo e sta cercando di accelerare la trattativa. Anche il giocatore avrebbe dato apertura alla destinazione viola, elemento che potrebbe favorire l'operazione nelle prossime settimane. La Juventus ha fissato il prezzo del cartellino a 14 milioni di euro e non sembra intenzionata a fare sconti. Una posizione già mantenuta in passato, come dimostra la trattativa con il Napoli della scorsa estate, quando gli azzurri si fermarono a un'offerta tra i 10 e gli 11 milioni senza riuscire a trovare un accordo. Fonte Corriere dello Sport
© RIPRODUZIONE RISERVATA