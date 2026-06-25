Cor.Sport: “Paratici mette la freccia per Miretti. Le cifre della trattativa”

La Fiorentina è pronta a fare sul serio per Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus, classe 2003, è diventato uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici, che sta lavorando per portare il talento bianconero a Firenze. Nelle scorse settimane il Bologna sembrava essere in vantaggio nella corsa al giocatore, ma la situazione è cambiata quando la Juventus ha chiarito la propria posizione: Miretti non partirà in prestito semplice e nemmeno con diritto di riscatto. Il club bianconero punta infatti a una cessione definitiva o, al massimo, a un prestito con obbligo di riscatto, con l'obiettivo di monetizzare subito.