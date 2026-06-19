Cor.Sport: “Ora Paratici può accelerare per Koleosho. La richiesta del Burnley”

La Fiorentina accelera per Luca Koleosho, talento classe 2004 di proprietà del Burnley e tra i profili più apprezzati dalla dirigenza viola. L’esterno offensivo, reduce dall’esperienza in prestito al Paris FC, è considerato uno degli obiettivi prioritari per rinforzare le corsie offensive della squadra di Fabio Grosso. A confermare l’interesse è stato il direttore sportivo Fabio Paratici, che ha elogiato le qualità del giovane attaccante. La retrocessione del Burnley potrebbe favorire l’operazione, anche se per portare Koleosho a Firenze serviranno circa 10 milioni di euro. Nelle prossime settimane la Fiorentina potrebbe tentare l’affondo decisivo. Fonte Corriere dello Sport