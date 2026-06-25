La Fiorentina continua a muoversi sul mercato per rinforzare il centrocampo e tra i nomi seguiti con maggiore interesse c'è quello di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese del Sassuolo, classe 1999, è particolarmente apprezzato da Fabio Grosso, che avrebbe indicato il giocatore come un profilo ideale per la squadra viola. Nelle ultime ore sono proseguiti i contatti tra la Fiorentina e gli agenti del calciatore, intenzionati a trovare una soluzione per lasciare il Sassuolo durante questa sessione di mercato. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, il club emiliano continua a valutare il cartellino del giocatore intorno ai 15 milioni di euro.
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Cor.Sport: “Nuovi contatti per Thorstvedt. Il giocatore vuole andare via”
Paratici sta lavorando per il centrocampo, e Thorstvedt continua a piacere molto
Dal canto suo, Thorstvedt vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Firenze, attratto dalla possibilità di intraprendere una nuova esperienza in maglia viola. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo confronto tra le società per capire se ci siano i margini per trasformare l'interesse in una vera trattativa. Come riporta il Corriere dello Sport, oltre a Miretti è proprio l'ex Genk il nome che piace di più.
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