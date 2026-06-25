Cor.Sport: “Nuovi contatti per Thorstvedt. Il giocatore vuole andare via”

Paratici sta lavorando per il centrocampo, e Thorstvedt continua a piacere molto

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato per rinforzare il centrocampo e tra i nomi seguiti con maggiore interesse c'è quello di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese del Sassuolo, classe 1999, è particolarmente apprezzato da Fabio Grosso, che avrebbe indicato il giocatore come un profilo ideale per la squadra viola. Nelle ultime ore sono proseguiti i contatti tra la Fiorentina e gli agenti del calciatore, intenzionati a trovare una soluzione per lasciare il Sassuolo durante questa sessione di mercato. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, il club emiliano continua a valutare il cartellino del giocatore intorno ai 15 milioni di euro.