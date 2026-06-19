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Cor.Sport: “Non solo Koleosho: tutti i nomi di Paratici per le nuove fasce”

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Koleosho è il primo nome sulla lista di Paratici, ma i profili osservati sono numerosi
Redazione VN

Luca Koleosho potrebbe essere il primo rinforzo per le fasce. Il reparto che più di tutti andrà rimpolpato per far felice Fabio Grosso. La Fiorentina però continua a monitorare diverse alternative per rinforzare le corsie. Restano infatti in lista Cristian Volpato e Armand Laurienté del Sassuolo, oltre a Filip Kostic, attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Juventus. Attenzione anche alla situazione di Manor Solomon: il riscatto resta possibile qualora il Tottenham accettasse di ridurre la richiesta iniziale di 10 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport

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