Luca Koleosho potrebbe essere il primo rinforzo per le fasce. Il reparto che più di tutti andrà rimpolpato per far felice Fabio Grosso. La Fiorentina però continua a monitorare diverse alternative per rinforzare le corsie. Restano infatti in lista Cristian Volpato e Armand Laurienté del Sassuolo, oltre a Filip Kostic, attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Juventus. Attenzione anche alla situazione di Manor Solomon: il riscatto resta possibile qualora il Tottenham accettasse di ridurre la richiesta iniziale di 10 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Sport: “Non solo Koleosho: tutti i nomi di Paratici per le nuove fasce”
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Cor.Sport: “Non solo Koleosho: tutti i nomi di Paratici per le nuove fasce”
Koleosho è il primo nome sulla lista di Paratici, ma i profili osservati sono numerosi
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