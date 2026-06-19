Cor.Sport: “Ndour e Comuzzo: saranno loro la base della prossima Fiorentina”

La Fiorentina ha scelto i pilastri del proprio futuro. Ndour e Comuzzo sono stati blindati da Paratici

Cher Ndour e Pietro Comuzzo, sono stati loro due i giocatori che Fabio Paratici ha voluto elogiare in sala stampa. Un segnale forte lanciato all'ambiente, la Fiorentina del futuro si baserà su loro due. Come scrive il Corriere dello Sport, la difesa di baserà proprio sul centrale classe 2005, blindato da Paratici. Una conferma importante per il ragazzo, vista l'annata complessa appena vissuta. Ndour è invece in crescita, ma adesso deve confermarsi, e diventare un perno per la Fiorentina del futuro.