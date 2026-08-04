Con il mercato che non decolla, aumentano le possibilità che Moise Kean resti alla Fiorentina anche nella prossima stagione. Dal club filtra ottimismo sulla permanenza dell'attaccante, complice soprattutto l'assenza di offerte concrete, come scrive il Corriere delo Sport

Fin dall'inizio dell'estate Kean era considerato tra i possibili partenti, ma senza mai spingere per lasciare Firenze. La Fiorentina avrebbe preso in considerazione una proposta economicamente importante, che però non è mai arrivata. Anche il Lipsia aveva effettuato un sondaggio nelle scorse settimane, senza però andare oltre una semplice richiesta di informazioni.