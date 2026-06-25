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Cor.Sport: “Italiano vuole Mandragora. Quante uscite a centrocampo”

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Saranno tanti i cambiamenti a centrocampo per la Fiorentina. Il Besiktas di Italiano segue Mandragora
Redazione VN

Prima di completare i nuovi innesti, la Fiorentina dovrà lavorare anche sul fronte cessioni per alleggerire il centrocampo. Tra i giocatori destinati a valutare nuove soluzioni c'è Amir Richardson, seguito dal Nizza, club che aveva già manifestato interesse per lui durante il mercato invernale.

Situazione da monitorare anche per Rolando Mandragora, sul quale il Besiktas di Vincenzo Italiano ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi. Restano invece da definire i futuri di Simon Sohm e Jacopo Fazzini: per entrambi, al momento, non sono arrivate offerte concrete e l'ipotesi di un nuovo prestito appare la soluzione più probabile.

Farà infine ritorno a Firenze anche Alessandro Bianco, che non è stato riscattato dal Paok. Il centrocampista sarà valutato dalla società e dallo staff tecnico nel corso della preparazione estiva prima di decidere il suo futuro.

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