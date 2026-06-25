Cor.Sport: “Italiano vuole Mandragora. Quante uscite a centrocampo”

Situazione da monitorare anche per Rolando Mandragora, sul quale il Besiktas di Vincenzo Italiano ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi. Restano invece da definire i futuri di Simon Sohm e Jacopo Fazzini: per entrambi, al momento, non sono arrivate offerte concrete e l'ipotesi di un nuovo prestito appare la soluzione più probabile.