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Corriere dello Sport

Cor. Sport: “Idea Ekkelenkamp per il centrocampo. La valutazione dell’Udinese”

Cor. Sport: “Idea Ekkelenkamp per il centrocampo. La valutazione dell’Udinese” - immagine 1
La Fiorentina vuole rinforzare anche la mediana oltreché gli esterni
Redazione VN

La Fiorentina cerca rinforzi anche in mediana oltreché sugli esterni. Come scrive il Corriere dello Sport, un nome molto gradito alla società viola è Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese che però non intende cederlo per meno di 20 milioni. La società dei Commisso monitora anche la situazione di Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Il norvegese non vuole rinnovare il contratto coi neroverdi in scadenza nel 2027. Piace molto alla Fiorentina che lo segue già da diversi anni.

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