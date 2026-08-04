Cresce l'entusiasmo attorno alla Fiorentina, che per l'ultima amichevole estiva contro il Deportivo La Coruña potrà contare su un Viola Park tutto esaurito. Oltre duemila tifosi assisteranno al test di giovedì, curiosi di vedere all'opera la squadra di Fabio Grosso dopo il pareggio contro il Real Madrid.

Alla ripresa degli allenamenti il tecnico ritroverà anche Marin Pongracic, rientrato dalle ferie post Mondiale e da valutare in vista della sfida con gli spagnoli. Sul campo è attesa una Fiorentina schierata con il 4-3-2-1, con particolare attenzione al possibile impiego dal primo minuto di Oulai e Fagioli insieme ad Atta in un centrocampo che stuzzica già la fantasia dei tifosi. Lo riporta il Corriere dello Sport