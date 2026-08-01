Tiene banco il futuro di Moise Kean, e non potrebbe essere altrimenti visto che il classe 2000 è entrato nelle mire del Como (e non solo). La Fiorentina fiuta la possibilità di liberarsi del suo ingaggio pesante - da 4,5 milioni netti a stagione - e di incassare una cifra onerosa dalla sua eventuale cessione.

La base di partenza resta 40 milioni di euro. Cesc Fabregas è un grande estimatore di Kean, tanto che potrebbe chiedere alla società lariana di formulare nei prossimi giorni un’offerta concreta. Ecco perché i viola vedono in Mateo Pellegrino del Parma il sostituto ideale dell’ex Juventus, ma esclusivamente in caso di partenza. Lo riporta il Corriere dello Sport.