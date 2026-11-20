La Fiorentina vuole partire subito forte, a cominciare dalla trasferta di Monza. Nonostante le difficoltà, i viola hanno dato segnali incoraggianti nelle ultime uscite, e Vanoli cerca continuità. A Monza c'è bisogno di 3 punti, e di una spinta che dal settore ospiti non mancherà di certo. Secondo il Corriere dello Sport, saranno 1000 i tifosi viola presenti in Brianza, nonostante si giochi in un giorno lavorativo come il lunedì.

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.