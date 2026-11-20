La Fiorentina cerca un'altra vittoria in trasferta, ed il supporto dal settore ospiti non mancherà
Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale
La Fiorentina vuole partire subito forte, a cominciare dalla trasferta di Monza. Nonostante le difficoltà, i viola hanno dato segnali incoraggianti nelle ultime uscite, e Vanoli cerca continuità. A Monza c'è bisogno di 3 punti, e di una spinta che dal settore ospiti non mancherà di certo. Secondo il Corriere dello Sport, saranno 1000 i tifosi viola presenti in Brianza, nonostante si giochi in un giorno lavorativo come il lunedì.
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