Cor.Sport: “Bakayoko è nella lista di Paratici, ma i costi spaventano”

Le priorità di Fabio Paratici sono chiare, esterni e mezz'ali. In questo senso uno dei nomi che piace al dirigente viola è quello di Johan Bakayoko. Il belga dopo le grandi stagioni al Psv non ha replicato gli expolit al Lipsia. I tedeschi però non vogliono abbassare eccessivamente le richieste, e valutano l'ala sui 15-20 milioni di euro. Inoltre Bakayoko percepisce oltre 2 milioni di ingaggio a stagione, numeri che certamente non fanno ben sperare la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport