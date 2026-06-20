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Corriere Fiorentino

Cor. Fio: “Sponsor tecnico, in arrivo nuovo accordo con Joma”

Cor. Fio: “Sponsor tecnico, in arrivo nuovo accordo con Joma” - immagine 1
Joma potrebbe tornare sulle maglia della Fiorentina a più di 10 anni di distanza
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino si concentra su Fabio Paratici scrivendo che il direttore sportivo della Fiorentina non si concentrerà solo sulle dinamiche di calciomercato, probabilmente dalla seconda metà di luglio in poi, ma anche sulla riorganizzazione della società e degli aspetti commerciali. Per quanto riguarda, ad esempio, quest'ultimo punto sul quotidiano si legge quanto segue:

(...) per alle­viare il peso della spon­so­riz­za­zione da 25 milioni di euro che la fami­glia Com­misso ha già garan­tito (come anti­ci­pato anche dal dg Fer­rari) al nuovo Reve­nues & Mar­ke­ting direc­tor Fran­ce­sco Pic­ciotto verrà chie­sto di setac­ciare anche il mer­cato inter­na­zio­nale in cerca di soste­ni­tori men­tre sotto il pro­filo dello spon­sor tecnico è in arrivo un nuovo accordo con Joma per un valore non troppo supe­riore a quanto sti­pu­lato con Robe di Kappa.

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