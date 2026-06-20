Il Corriere Fiorentino si concentra su Fabio Paratici scrivendo che il direttore sportivo della Fiorentina non si concentrerà solo sulle dinamiche di calciomercato, probabilmente dalla seconda metà di luglio in poi, ma anche sulla riorganizzazione della società e degli aspetti commerciali. Per quanto riguarda, ad esempio, quest'ultimo punto sul quotidiano si legge quanto segue:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Fio: “Sponsor tecnico, in arrivo nuovo accordo con Joma”
Corriere Fiorentino
Cor. Fio: “Sponsor tecnico, in arrivo nuovo accordo con Joma”
Joma potrebbe tornare sulle maglia della Fiorentina a più di 10 anni di distanza
(...) per alleviare il peso della sponsorizzazione da 25 milioni di euro che la famiglia Commisso ha già garantito (come anticipato anche dal dg Ferrari) al nuovo Revenues & Marketing director Francesco Picciotto verrà chiesto di setacciare anche il mercato internazionale in cerca di sostenitori mentre sotto il profilo dello sponsor tecnico è in arrivo un nuovo accordo con Joma per un valore non troppo superiore a quanto stipulato con Robe di Kappa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA