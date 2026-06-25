La Fiorentina continua a guardare al futuro e a monitorare giovani profili di prospettiva per la trequarti. Negli ultimi giorni al Viola Park si è registrata la visita dell'agente di Giovani Baroni, talento argentino classe 2009 di proprietà del Talleres, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Sguardo in Argentina. L’agente di Baroni è stato al Viola Park”
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CorFio: “Sguardo in Argentina. L’agente di Baroni è stato al Viola Park”
La Fiorentina tiene d'occhio il mercato argentino, con l'interesse per Baroni
Parallelamente, il club viola ha raccolto informazioni anche su Tomas Aranda, fantasista del Boca Juniors nato nel 2007. Entrambi condividono caratteristiche simili: grande qualità tecnica, predisposizione a giocare tra le linee e il classico ruolo di numero 10.
Al momento si tratta di operazioni orientate al futuro più che al presente, ma confermano la volontà della Fiorentina di investire su giovani talenti internazionali con ampi margini di crescita. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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