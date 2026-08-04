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Le attenzioni della Fiorentina sono ora rivolte a Franco Mastantuono. Il club viola ha già trovato un'intesa con il Real Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro e controriscatto in favore dei Blancos attorno ai 50 milioni. Per chiudere l'operazione manca soltanto il via libera del giocatore. Lo scrive il Corriere Fiorentino

Esclusa, salvo sorprese, l'ipotesi di un ritorno al River Plate, la principale concorrente resta il Milan. La Fiorentina, però, può fare leva sulla prospettiva di garantire al talento argentino maggiore continuità da titolare. Anche il Real Madrid spinge per la soluzione viola e l'ottimismo cresce, pur con la consapevolezza della complessità dell'affare. Fabio Paratici, intanto, non intende forzare i tempi e aspetta la decisione del giocatore.