Il tema dei rincari dei biglietti nel mondo del calcio colpisce sostanzialmente tutte le società di Serie A. Le tifoserie stanno portando avanti la loro campagna proprio su questo tema, e la Curva Fiesole non fa eccezione. Da anni alcune trasferte, come Torino e quella contro la Lazio, vengono disertate per il costo dei settori ospiti. Una posizione, che come scrive il Corriere Fiorentino, chiama in causa anche la stessa Fiorentina.

La ristrutturazione del Franchi ha contribuito all'aumento dei costi per il settore ospiti, il formaggino. In realtà il prezzo è aumentato anche per i tifosi viola, con una tariffa minima per l'abbonamento di 365 euro, che piazza la Fiorentina dietro solo a Juventus, Como e Venezia. Dal 2019 i prezzi dei biglietti sono aumentati in tutto il campionato. L'Italia, a differenza degli altri campionati europei, non ha nessun alcun tipo di tetto, e questo spinge i prezzi verso l'alto.