VIDEO VN - Grosso, modulo e qualità. Nasce una nuova Fiorentina

Un’operazione lampo che fa discutere e divide la piazza. Sulle pagine de La Nazione, Giampaolo Marchini firma una riflessione profonda sul passaggio di Pietro Comuzzo al Torino (mentre si scaldano anche le voci per Fortini). Il difensore classe 2005, già nel giro della Nazionale maggiore, lascia Firenze in prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.

La domanda sorge spontanea: chi ha fatto davvero l'affare?

L'operazione vista da Torino: il colpo di Petrachi

Dal punto di vista dei granata, il ds Gianluca Petrachi regala al neo allenatore Ignazio Abate un difensore moderno, fisico e dotato di gran personalità, perfetto per rifondare la retroguardia. La formula del diritto di riscatto senza un controriscatto in favore della Fiorentina rappresenta una scommessa ambiziosa: investire sul presente con la facoltà di blindare e fare proprio un potenziale top player del futuro.

I dubbi in casa viola: cautela o scelta affrettata?

Dall'altro lato, la scelta della Fiorentina lascia parecchi tifosi interdetti, o quanto meno molto cauti. È vero che cedere un talento cresciuto nel vivaio, che nell'ultimo anno a Firenze ha faticato a trovare la continuità di prima, serve a garantirgli minutaggio, ma privarsi di un profilo così promettente senza mantenere il controllo definitivo sul cartellino è un potenziale rischio.

Marchini lo sottolinea con forza:

"Anche alla luce della valutazione che due mercati invernali fa fece il Napoli: 35 milioni. Se Comuzzo dovesse esplodere sotto la Mole, il Torino si ritroverebbe in mano un patrimonio per il club inestimabile, lasciando ai viola il rimpianto di una rinuncia, forse, troppo affrettata. Ma il percorso a Firenze del 'Soldato' pareva al capolinea. Sarà il campo a emettere la sentenza definitiva. Sperando di non vedere diventare Comuzzo un novello Kayode."