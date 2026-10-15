Il Como rischia di arrivare alla sfida contro la Fiorentina senza Diao e Kean, con un attacco in emergenza. L’esterno senegalese ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra dopo il gol segnato al 18’: raccolto un lancio di Ramon, aveva superato Lopez in velocità e concluso con un diagonale imprendibile.

Diao ha inizialmente provato a continuare, ma al 23’ ha dovuto chiedere il cambio per il dolore, ricevendo subito del ghiaccio sulla coscia. «Diao sentiva di non poter più correre dopo il gol», ha spiegato Fabregas, annunciando una valutazione delle sue condizioni per oggi: «Speriamo di averlo fermato in tempo e che non abbia problemi seri». Il tecnico ha sottolineato che la partita era stata preparata puntando su di lui e che la sostituzione forzata ha cambiato i piani.

Diao è quindi a rischio per la trasferta di Firenze, mentre Kean, salvo recuperi sorprendenti, sarà assente per i postumi delle botte ricevute in Nazionale. «Il suo è un problema differente», ha precisato Fabregas, che spera di recuperare l’attaccante fra una settimana per la sfida di Champions contro il Manchester United. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.