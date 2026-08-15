Ciro Immobile ha deciso di fermarsi. A 36 anni, dopo una carriera lunga 17 stagioni e più di 350 gol, il centravanti italiano lascia il calcio giocato con un curriculum che parla da solo: 201 reti in Serie A, quattro titoli di capocannoniere e una Scarpa d’oro conquistata nella straordinaria stagione 2019/20, chiusa con 36 gol. Non è stato soltanto un attaccante capace di segnare con continuità, ma un giocatore costruito intorno al gol, con il fiuto per l’area, la capacità di attaccare la profondità e quella determinazione che lo ha accompagnato per tutta la carriera.

Il percorso, però, è stato tutt’altro che lineare. Ha indossato 12 maglie, vivendo esperienze in Italia e all’estero, dal Borussia Dortmund al Siviglia, passando per Torino, Genoa e Bologna, prima di trovare nella Lazio la sua casa calcistica. Con la Nazionale ha contribuito alla vittoria dell’Europeo, pur senza riuscire a vivere con l’Italia gli anni che probabilmente avrebbe desiderato. Adesso arriva la scelta di chiudere una carriera importante, dettata soprattutto dalla consapevolezza che il fisico non permette più di sostenere i ritmi del professionismo. Ma l’addio al campo non significa un addio al calcio: Immobile guarda già al futuro e pensa a una nuova vita da allenatore. Lo riporta La Repubblica Nazionale.