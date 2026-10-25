Chivu prepara diverse rotazioni contro la Fiorentina, a partire dal possibile debutto di Provedel in porta dopo la prestazione decisiva di Martinez in Champions contro lo Shakhtar. In difesa potrebbe essere confermato Bastoni al centro, con Bisseck e Carlos Augusto ai lati e Akanji inizialmente a riposo.

Sulle fasce sono attesi Dimarco a sinistra e Diouf a destra al posto di Spence. Resta però l’alternativa con Carlos Augusto esterno sinistro e il terzetto difensivo titolare. A centrocampo dovrebbero essere confermati Barella, Calhanoglu e Zielinski: il turco ha nella Fiorentina la sua avversaria preferita, con sette gol e tre assist in diciassette incontri.

In attacco è previsto il ritorno di Pio Esposito accanto a Thuram, mentre l’impiego dall’inizio della coppia Esposito-Bonny dovrebbe essere rinviato. Le scelte tengono conto anche dei prossimi impegni: nel turno infrasettimanale contro il Venezia, Zielinski potrebbe sostituire Calhanoglu in regia per consentirgli di riposare prima del derby con il Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport.