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Cessioni, Nazione: “Il punto su Mandragora. De Gea? A Manchester a una condizione”

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Capitolo a parte per David De Gea. Dall’Inghilterra rimbalza infatti l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Manchester United
Redazione VN

Le operazioni in entrata della Fiorentina restano strettamente legate alle uscite. Tra i dossier più caldi c’è quello di Lucas Beltran, che continua a cercare una soluzione per restare in Europa e attende di definire il proprio futuro.

Attenzione anche alla situazione di Rolando Mandragora. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la prima offerta del Besiktas per il centrocampista, che vorrebbe restare a Firenze ma valuterà eventuali proposte insieme al club. La Fiorentina, dal canto suo, non è intenzionata ad aprire una trattativa per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.

Capitolo a parte per David De Gea. Dall’Inghilterra rimbalza infatti l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Manchester United: il portiere spagnolo potrebbe prendere in considerazione questa possibilità qualora accettasse di giocarsi il posto con Bart Verbruggen Lammens nel club inglese. Lo scrive la Nazione.

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