Le operazioni in entrata della Fiorentina restano strettamente legate alle uscite. Tra i dossier più caldi c’è quello di Lucas Beltran, che continua a cercare una soluzione per restare in Europa e attende di definire il proprio futuro.
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La Nazione
Cessioni, Nazione: “Il punto su Mandragora. De Gea? A Manchester a una condizione”
Capitolo a parte per David De Gea. Dall’Inghilterra rimbalza infatti l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Manchester United
Attenzione anche alla situazione di Rolando Mandragora. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la prima offerta del Besiktas per il centrocampista, che vorrebbe restare a Firenze ma valuterà eventuali proposte insieme al club. La Fiorentina, dal canto suo, non è intenzionata ad aprire una trattativa per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.
Capitolo a parte per David De Gea. Dall’Inghilterra rimbalza infatti l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Manchester United: il portiere spagnolo potrebbe prendere in considerazione questa possibilità qualora accettasse di giocarsi il posto con Bart Verbruggen Lammens nel club inglese. Lo scrive la Nazione.
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